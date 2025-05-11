Jamel Comedy Club Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Jamel Comedy Club Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières vendredi 29 mai 2026.
Jamel Comedy Club
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 32 – 32 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club crée en 2007 met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel Debouze. Découvrez les en tournée !
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
Now a veritable institution, the Jamel Comedy Club, created in 2007, spotlights the new generation of comedians spotted by Jamel Debouze. Discover them on tour!
