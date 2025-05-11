Jamel Comedy Club Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Jamel Comedy Club

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 32 – 32 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club crée en 2007 met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel Debouze. Découvrez les en tournée !

+33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com

English :

Now a veritable institution, the Jamel Comedy Club, created in 2007, spotlights the new generation of comedians spotted by Jamel Debouze. Discover them on tour!

L’événement Jamel Comedy Club Barbières a été mis à jour le 2025-05-11 par Valence Romans Tourisme