Humour Chantal Ladesou Ateliers magiques de Dani Lary Barbières

Humour Chantal Ladesou

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Chantal Ladesou, l’infatigable humoriste à l’énergie débordante, vous invite à découvrir son nouveau spectacle.

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

Chantal Ladesou, the indefatigable humorist with boundless energy, invites you to discover her new show.

