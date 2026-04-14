Barbières

A la rencontre de la flore du Vercors

Barbières Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

moins 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-17 2026-06-20

A la rencontre de la flore du Vercors, est une balade botanique conviviale dans un paysage sublime. Laissez vous surprendre par la richesse des lieux, ouvrez l’oeil et apprenez à observez, à reconnaitre ces plantes qui cachent bien des secrets.

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Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 37 02 62 fleurs.sauvages.drome@gmail.com

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English :

A la rencontre de la flore du Vercors, is a friendly botanical walk in a sublime landscape. Open your eyes and learn to observe and recognize these plants, which hide many secrets.

L’événement A la rencontre de la flore du Vercors Barbières a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme