A la rencontre de la flore du Vercors Barbières
A la rencontre de la flore du Vercors Barbières dimanche 31 mai 2026.
Barbières
A la rencontre de la flore du Vercors
Barbières Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
moins 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-17 2026-06-20
A la rencontre de la flore du Vercors, est une balade botanique conviviale dans un paysage sublime. Laissez vous surprendre par la richesse des lieux, ouvrez l’oeil et apprenez à observez, à reconnaitre ces plantes qui cachent bien des secrets.
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Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 37 02 62 fleurs.sauvages.drome@gmail.com
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English :
A la rencontre de la flore du Vercors, is a friendly botanical walk in a sublime landscape. Open your eyes and learn to observe and recognize these plants, which hide many secrets.
L’événement A la rencontre de la flore du Vercors Barbières a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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