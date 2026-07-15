Soirée barbecue & concert Steph B & Kevin D Camping le Gallo Romain Barbières

Informations pratiques

Barbières

Soirée barbecue & concert Steph B & Kevin D

Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Camping le Gallo Romain organise une délicieuse soirée barbecue et concert. Venez régaler vos oreilles grâce à Steph B & Kevin D.

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Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 90 12 info@legalloromain.com

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English :

Camping le Gallo Romain is hosting a delightful barbecue and concert evening. Come treat your ears to a performance by Steph B & Kevin D.

L’événement Soirée barbecue & concert Steph B & Kevin D Barbières a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme