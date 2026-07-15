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AGENDA · Barbières

Soirée barbecue & concert Steph B & Kevin D Camping le Gallo Romain Barbières

dimanche 2 août 2026 · Camping le Gallo Romain · Barbières

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Camping le Gallo Romain
Adresse
1090 route du Col
Ville
26300 Barbières
Département
Drôme
Tarif

Barbières

Soirée barbecue & concert Steph B & Kevin D

Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le Camping le Gallo Romain organise une délicieuse soirée barbecue et concert. Venez régaler vos oreilles grâce à Steph B & Kevin D.
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Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 90 12  info@legalloromain.com

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English :

Camping le Gallo Romain is hosting a delightful barbecue and concert evening. Come treat your ears to a performance by Steph B & Kevin D.

L’événement Soirée barbecue & concert Steph B & Kevin D Barbières a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme

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