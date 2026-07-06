Spectacle Sarah Schwab (imitatrice) Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Informations pratiques

Barbières

Spectacle Sarah Schwab (imitatrice)

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 28 – 28 – 42 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Après son triomphe en tournée et aux Folies Bergère, Sarah Schwab, l’incroyable performeuse, revient sur

scène avec un nouveau spectacle en live Elles & moi .

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Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com

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English :

Following her triumphant tour and run at the Folies Bergère, Sarah Schwab, the incredible performer, returns to

the stage with a new live show: “Elles & moi.”

L’événement Spectacle Sarah Schwab (imitatrice) Barbières a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme