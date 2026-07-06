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AGENDA · Barbières

Spectacle Sarah Schwab (imitatrice) Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

vendredi 18 septembre 2026 · Les Ateliers Magiques de Dani Lary · Barbières

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Les Ateliers Magiques de Dani Lary
Adresse
20 Grande Rue
Ville
26300 Barbières
Département
Drôme
Tarif
28 28 42 selon l'emplacement

Barbières

Spectacle Sarah Schwab (imitatrice)

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 28 – 28 – 42 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Après son triomphe en tournée et aux Folies Bergère, Sarah Schwab, l’incroyable performeuse, revient sur
scène avec un nouveau spectacle en live Elles & moi .
  .

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83  event@dani-lary.com

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English :

Following her triumphant tour and run at the Folies Bergère, Sarah Schwab, the incredible performer, returns to
the stage with a new live show: “Elles & moi.”

L’événement Spectacle Sarah Schwab (imitatrice) Barbières a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme

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