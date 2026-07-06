Spectacle Sarah Schwab (imitatrice) Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
vendredi 18 septembre 2026 · Les Ateliers Magiques de Dani Lary · Barbières
Informations pratiques
Barbières
Spectacle Sarah Schwab (imitatrice)
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 28 – 28 – 42 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Après son triomphe en tournée et aux Folies Bergère, Sarah Schwab, l’incroyable performeuse, revient sur
scène avec un nouveau spectacle en live Elles & moi .
.
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
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English :
Following her triumphant tour and run at the Folies Bergère, Sarah Schwab, the incredible performer, returns to
the stage with a new live show: “Elles & moi.”
L’événement Spectacle Sarah Schwab (imitatrice) Barbières a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme
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