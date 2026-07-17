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AGENDA · Barbières

Soirée karaoké Camping le Gallo-Romain Barbières

vendredi 17 juillet 2026 · Camping le Gallo-Romain · Barbières

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Camping le Gallo-Romain
Adresse
1090 route du Col
Ville
26300 Barbières
Département
Drôme
Tarif

Barbières

Soirée karaoké

Camping le Gallo-Romain 1090 route du Col Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-29 2026-08-13

Envie de pousser la chansonnette? Le camping le Gallo-Romain vous propose une soirée karaoké, ouverte aux personnes résidant sur le camping et aux personnes extérieures.
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Camping le Gallo-Romain 1090 route du Col Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 90 12  info@legalloromain.com

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English :

Feel like singing a song? The Gallo-Romain Campground is hosting a karaoke night, open to both campground guests and visitors from outside the campground.

L’événement Soirée karaoké Barbières a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme

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