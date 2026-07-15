Soirée couscous & concert Black Swan Camping le Gallo Romain Barbières

Informations pratiques

Barbières

Soirée couscous & concert Black Swan

Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Camping le Gallo Romain organise une soirée qui régalera vos papilles et vos oreilles: un couscous et Black Swan!

.

Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 90 12 info@legalloromain.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Camping le Gallo Romain is hosting an evening that will delight both your taste buds and your ears: couscous and Black Swan!

L’événement Soirée couscous & concert Black Swan Barbières a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme