Soirée couscous & concert Black Swan Camping le Gallo Romain Barbières
samedi 22 août 2026 · Camping le Gallo Romain · Barbières
Informations pratiques
Barbières
Soirée couscous & concert Black Swan
Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Camping le Gallo Romain organise une soirée qui régalera vos papilles et vos oreilles: un couscous et Black Swan!
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Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 90 12 info@legalloromain.com
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English :
Camping le Gallo Romain is hosting an evening that will delight both your taste buds and your ears: couscous and Black Swan!
L’événement Soirée couscous & concert Black Swan Barbières a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme
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