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Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation Théâtre Quintaou Anglet

Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation Théâtre Quintaou Anglet

Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation Théâtre Quintaou Anglet dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Théâtre Quintaou

Adresse : 1 allée de Quintaou

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Anglet

Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Dédicace à la chanteuse lyrique mezzo-soprano Béatrice Uria-Monzon, originaire de Nouvelle-Aquitaine, décédée en 2025.

Marina Viotti, mezzo-soprano, artiste lyrique franco-suisse
Manon Lamaison, soprano
Edwige Herchenroder, pianiste

Direction artistique Pierre Martinez
Avec le soutien de Stéphane Rolland Paris   .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01  information@anglet-cotebasque.com

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English : Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation

L’événement Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet

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