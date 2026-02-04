Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation Théâtre Quintaou Anglet
Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation Théâtre Quintaou Anglet dimanche 21 juin 2026.
Anglet
Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dédicace à la chanteuse lyrique mezzo-soprano Béatrice Uria-Monzon, originaire de Nouvelle-Aquitaine, décédée en 2025.
Marina Viotti, mezzo-soprano, artiste lyrique franco-suisse
Manon Lamaison, soprano
Edwige Herchenroder, pianiste
Direction artistique Pierre Martinez
Avec le soutien de Stéphane Rolland Paris .
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation
L’événement Fête de la musique Béatrice Uria-Monzon, évocation Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet
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