fête de la musique: bibliothèque Saint Marcel les Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet
fête de la musique: bibliothèque Saint Marcel les Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet samedi 13 juin 2026.
Saint-Marcel-lès-Sauzet
fête de la musique: bibliothèque Saint Marcel les Sauzet
bibliothèque le marque-page Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
on chante ,on danse , on joue: la bibliothèque: le marque-page fête la musique inscriptions aux enfants à la mairie
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bibliothèque le marque-page Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 70 24 mairie-stmarcel-sauzet@orange.fr
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English :
we sing, we dance, we play: the library: the bookmark celebrates music registration for children at the town hall
L’événement fête de la musique: bibliothèque Saint Marcel les Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-06-02 par Montélimar Tourisme Agglomération