Saint-Marcel-lès-Sauzet

fête de la musique: bibliothèque Saint Marcel les Sauzet

bibliothèque le marque-page Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

on chante ,on danse , on joue: la bibliothèque: le marque-page fête la musique inscriptions aux enfants à la mairie

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bibliothèque le marque-page Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 70 24 mairie-stmarcel-sauzet@orange.fr

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English :

we sing, we dance, we play: the library: the bookmark celebrates music registration for children at the town hall

L’événement fête de la musique: bibliothèque Saint Marcel les Sauzet Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-06-02 par Montélimar Tourisme Agglomération