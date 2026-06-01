Saint-Marcel-lès-Sauzet

le gueuleton des mousquetaires

la feria Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

apéro et repas avec ambiance musicale garantie

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la feria Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 70 24 mairie-stmarcel-sauzet@orange.fr

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English :

aperitif and meal with guaranteed live music

L’événement le gueuleton des mousquetaires Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-06-02 par Montélimar Tourisme Agglomération