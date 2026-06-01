le gueuleton des mousquetaires Saint-Marcel-lès-Sauzet
le gueuleton des mousquetaires Saint-Marcel-lès-Sauzet samedi 6 juin 2026.
Saint-Marcel-lès-Sauzet
le gueuleton des mousquetaires
la feria Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
apéro et repas avec ambiance musicale garantie
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la feria Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 70 24 mairie-stmarcel-sauzet@orange.fr
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English :
aperitif and meal with guaranteed live music
L’événement le gueuleton des mousquetaires Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-06-02 par Montélimar Tourisme Agglomération