Doué-en-Anjou

Fête de la musique Brigné

Brigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Rayons du Layon et À cœur de villages font la fête de la musique !

Au programme

– de 16h à 20h animations musicales, gourmandises et dégustations et récits historiques à la Baleinerie au 7-9 rue St Cubin,

– à partir de 20h dance, musique, buvette, restauration et moments de partage sur la place de l’église avec Miss Kilegna.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 27 juin 2026 à partir de 16h. .

Brigné Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 90 41

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English :

Les Rayons du Layon and À c?ur de villages celebrate music!

L’événement Fête de la musique Brigné Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME