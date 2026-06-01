Fête de la musique Brigné Doué-en-Anjou
Fête de la musique Brigné Doué-en-Anjou samedi 27 juin 2026.
Doué-en-Anjou
Fête de la musique Brigné
Brigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les Rayons du Layon et À cœur de villages font la fête de la musique !
Au programme
– de 16h à 20h animations musicales, gourmandises et dégustations et récits historiques à la Baleinerie au 7-9 rue St Cubin,
– à partir de 20h dance, musique, buvette, restauration et moments de partage sur la place de l’église avec Miss Kilegna.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 27 juin 2026 à partir de 16h. .
Brigné Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 90 41
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English :
Les Rayons du Layon and À c?ur de villages celebrate music!
L’événement Fête de la musique Brigné Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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