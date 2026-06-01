Fête de la musique Doué-la-Fontaine Place du Champ de Foire Doué-en-Anjou dimanche 21 juin 2026.

Doué-en-Anjou

Fête de la musique Doué-la-Fontaine

Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Après 9 ans d’attente, Track’n’Art revient à ses origines et relance la fête de la musique pour sa 7ᵉ édition !

Au programme groupes de chant douessins et artistes locaux.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h. .

Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire bureau@tracknart.fr

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English :

After 9 years, Track?n?Art returns to its roots and relaunches the Fête de la Musique for its 7th edition!

L’événement Fête de la musique Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME