Fête de la musique Doué-la-Fontaine Place du Champ de Foire Doué-en-Anjou
Fête de la musique Doué-la-Fontaine Place du Champ de Foire Doué-en-Anjou dimanche 21 juin 2026.
Doué-en-Anjou
Fête de la musique Doué-la-Fontaine
Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Après 9 ans d’attente, Track’n’Art revient à ses origines et relance la fête de la musique pour sa 7ᵉ édition !
Au programme groupes de chant douessins et artistes locaux.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 15h. .
Place du Champ de Foire Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire bureau@tracknart.fr
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English :
After 9 years, Track?n?Art returns to its roots and relaunches the Fête de la Musique for its 7th edition!
L’événement Fête de la musique Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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