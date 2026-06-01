Camors

Fête de la musique

Étang du petit bois Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La toute première Fête de la Musique de Camors vous attend au Petit Bois, de 17h à 1h !

Une soirée festive, conviviale et entièrement gratuite pour célébrer ensemble la musique, les rencontres et le début de l’été..

Sur scène

• Coat Bihan

• Bagad Bleidi Kamorh

• Sezam

• Cel’in Flok

• Duo Menguy et Berenguer

• Hocine

• Sunny Legacy

• Congo Bass

Restauration et buvette sur place avec la participation de nombreux commerçants et partenaires locaux

La Petite Flam’, Le Café Terrasse, La Guinguette, Les Korrigans, Maison Georges, La Gwenolette, Boulangerie Fravalo… .

Étang du petit bois Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 22 06

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English :

L’événement Fête de la musique Camors a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon