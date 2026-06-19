Fête de la musique Carentan-les-Marais vendredi 19 juin 2026.

Carentan-les-Marais

Fête de la musique

La Minute Blonde Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert du groupe Debrief. .

La Minute Blonde Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 50 29 04 37

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin