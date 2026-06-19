Soirée karaoké Carentan-les-Marais
Soirée karaoké Carentan-les-Marais vendredi 19 juin 2026.
Carentan-les-Marais
Soirée karaoké
Freedom Café Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Soirée animée par Melchior Animations. .
Freedom Café Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27
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English : Soirée karaoké
L’événement Soirée karaoké Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin
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