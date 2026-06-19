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Soirée karaoké Carentan-les-Marais

Soirée karaoké Carentan-les-Marais

Soirée karaoké Carentan-les-Marais vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Freedom Café

Ville : 50500 Carentan-les-Marais

Département : Manche

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Carentan-les-Marais

Soirée karaoké

Freedom Café Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Soirée animée par Melchior Animations.   .

Freedom Café Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27 

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English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin

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