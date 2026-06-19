Fête de la musique Casteljaloux
Fête de la musique Casteljaloux dimanche 21 juin 2026.
Casteljaloux
Fête de la musique
Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Comme chaque année, CFM Radio, en partenariat avec la municipalité, fête la musique. .
Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 99 40
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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