Fête de la musique Casteljaloux dimanche 21 juin 2026.

Casteljaloux

Fête de la musique

Parc municipal Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Comme chaque année, CFM Radio, en partenariat avec la municipalité, fête la musique. .

Parc municipal Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 99 40

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne