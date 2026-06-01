Fête de la musique Chaunay
Fête de la musique Chaunay samedi 20 juin 2026.
Chaunay
Fête de la musique
Sur la place Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Après-midi Nombreux jeux en bois et buvette.
À partir de 17h groupes de musique sur la place.
À partir de 22h30 fin de soirée animé par un DJ
Food Trucks .
Sur la place Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 98 31 90
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Chaunay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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