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Fête de la musique Chaunay

Fête de la musique Chaunay

Fête de la musique Chaunay samedi 20 juin 2026.

Adresse : Sur la place

Ville : 86510 Chaunay

Département : Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Chaunay

Fête de la musique

Sur la place Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Après-midi Nombreux jeux en bois et buvette.
À partir de 17h groupes de musique sur la place.
À partir de 22h30 fin de soirée animé par un DJ
Food Trucks   .

Sur la place Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 98 31 90 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chaunay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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