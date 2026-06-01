Chaunay

Fête de la musique

Sur la place Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Après-midi Nombreux jeux en bois et buvette.

À partir de 17h groupes de musique sur la place.

À partir de 22h30 fin de soirée animé par un DJ

Food Trucks .

Sur la place Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 98 31 90

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chaunay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou