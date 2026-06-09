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Fête de la musique Chez Monique Chez Monique Périgueux

Fête de la musique Chez Monique Chez Monique Périgueux

Fête de la musique Chez Monique Chez Monique Périgueux dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Chez Monique

Adresse : 5 Impasse Sainte-Cécile

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Fête de la musique Chez Monique

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique DJ Set Extérieur

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération   .

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 89 58  chez.monique.entreprise@gmail.com

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English : Fête de la musique Chez Monique

L’événement Fête de la musique Chez Monique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux

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