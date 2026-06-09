Fête de la musique Chez Monique Chez Monique Périgueux
Fête de la musique Chez Monique Chez Monique Périgueux dimanche 21 juin 2026.
Périgueux
Fête de la musique Chez Monique
Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique DJ Set Extérieur
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .
Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 89 58 chez.monique.entreprise@gmail.com
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English : Fête de la musique Chez Monique
L’événement Fête de la musique Chez Monique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
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