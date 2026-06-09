Fête de la musique Chez Monique Chez Monique Périgueux

Périgueux

Fête de la musique Chez Monique

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique DJ Set Extérieur

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 89 58 chez.monique.entreprise@gmail.com

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English : Fête de la musique Chez Monique

L’événement Fête de la musique Chez Monique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux