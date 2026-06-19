Fête de la musique de Montertelot Montertelot
Fête de la musique de Montertelot Montertelot vendredi 19 juin 2026.
Montertelot
Fête de la musique de Montertelot
Centre du bourg Montertelot Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La commune de Montertelot vous invite à célébrer la Fête de la musique lors d’une soirée festive et conviviale au cœur du village !
Au programme
– Un bal folk pour ouvrir la soirée
– Bruno Perrin
– Les Gramoizelles
– Youenn
– Et pour clôturer la soirée en beauté DJ Vinc jusqu’à 1h.
Côté restauration, retrouvez le restaurant L’Écluse, le bar-tabac Framboise et Cacahuète ainsi que le food-truck La Chouette Sarrasine tout au long de la soirée.
Ambiance garantie ! Gratuit. Dès 19h. .
Centre du bourg Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 92 39
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English :
L’événement Fête de la musique de Montertelot Montertelot a été mis à jour le 2026-06-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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