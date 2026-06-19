Fête de la musique de Montertelot Montertelot vendredi 19 juin 2026.

Montertelot

Fête de la musique de Montertelot

Centre du bourg Montertelot Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La commune de Montertelot vous invite à célébrer la Fête de la musique lors d’une soirée festive et conviviale au cœur du village !

Au programme

– Un bal folk pour ouvrir la soirée

– Bruno Perrin

– Les Gramoizelles

– Youenn

– Et pour clôturer la soirée en beauté DJ Vinc jusqu’à 1h.

Côté restauration, retrouvez le restaurant L’Écluse, le bar-tabac Framboise et Cacahuète ainsi que le food-truck La Chouette Sarrasine tout au long de la soirée.

Ambiance garantie ! Gratuit. Dès 19h. .

Centre du bourg Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 92 39

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English :

L’événement Fête de la musique de Montertelot Montertelot a été mis à jour le 2026-06-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande