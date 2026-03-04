Fête de la musique Descartes
Fête de la musique Descartes samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
Rue Léveillé Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Soirée musicale et dansante animée par DJ Ben avec buvette et restauration sur place.
Soirée musicale et dansante animée par DJ Ben avec buvette et restauration sur place. .
Rue Léveillé Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 47 41 82 comitedesfetes.descartes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical and dance evening hosted by DJ Ben, with refreshments and snacks on site.
L’événement Fête de la musique Descartes a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire