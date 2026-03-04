Fête de la musique Descartes

Fête de la musique

Rue Léveillé Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Soirée musicale et dansante animée par DJ Ben avec buvette et restauration sur place.

Rue Léveillé Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 47 41 82 comitedesfetes.descartes@gmail.com

English :

Musical and dance evening hosted by DJ Ben, with refreshments and snacks on site.

