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Fête de la musique Bar l’Agriculture Entrains-sur-Nohain

Fête de la musique Bar l’Agriculture Entrains-sur-Nohain

Fête de la musique Bar l’Agriculture Entrains-sur-Nohain samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bar l'Agriculture

Adresse : 9 place du marché

Ville : 58410 Entrains-sur-Nohain

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 18 18 18 Autres Tarifs

Entrains-sur-Nohain

Fête de la musique

Bar l’Agriculture 9 place du marché Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique au Bar l’Agriculture d’Entrains-sur-Nohain Musique et paëlla avec Julien Forest, traiteur Venez nombreux !   .

Bar l’Agriculture 9 place du marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 57 98 28 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Clamecy Haut Nivernais

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