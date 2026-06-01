Fête de la musique Bar l’Agriculture Entrains-sur-Nohain samedi 20 juin 2026.

Entrains-sur-Nohain

Fête de la musique

Bar l’Agriculture 9 place du marché Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique au Bar l’Agriculture d’Entrains-sur-Nohain Musique et paëlla avec Julien Forest, traiteur Venez nombreux ! .

Bar l’Agriculture 9 place du marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 57 98 28

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Clamecy Haut Nivernais