Étoile-sur-Rhône

Fête de la musique

Place de la République Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert gratuit de Shake a Boom et soirée dansante avec SBK, rock, cha-cha et danses en ligne.

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Place de la République Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr

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English :

Free concert by Shake a Boom and dance party with SBK, rock, cha-cha and line dancing.

L’événement Fête de la musique Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme