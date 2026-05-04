Fête de la musique Étoile-sur-Rhône
Fête de la musique Étoile-sur-Rhône dimanche 21 juin 2026.
Étoile-sur-Rhône
Fête de la musique
Place de la République Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert gratuit de Shake a Boom et soirée dansante avec SBK, rock, cha-cha et danses en ligne.
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Place de la République Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr
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English :
Free concert by Shake a Boom and dance party with SBK, rock, cha-cha and line dancing.
L’événement Fête de la musique Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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