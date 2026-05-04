Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Étoile-sur-Rhône

Fête de la musique Étoile-sur-Rhône dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Étoile-sur-Rhône

Fête de la musique

Place de la République Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Concert gratuit de Shake a Boom et soirée dansante avec SBK, rock, cha-cha et danses en ligne.
  .

Place de la République Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50  contact@mairie-etoilesurrhone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free concert by Shake a Boom and dance party with SBK, rock, cha-cha and line dancing.

L’événement Fête de la musique Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Étoile-sur-Rhône (Drôme)