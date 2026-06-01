Fête de la Musique Domaine de la Broche Étrépagny
Fête de la Musique Domaine de la Broche Étrépagny dimanche 21 juin 2026.
Étrépagny
Fête de la Musique
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Au programme
– De 20h30 à 22h concert live,
– De 22h à 1h soirée animée par DJ Manu,
– À partir de 19h exposition auto et moto américaines organisée par Men’s,
– Food truck gourmand et bar vintage. .
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-16 par Vexin Normand Tourisme
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