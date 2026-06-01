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Fête de la Musique Domaine de la Broche Étrépagny

Fête de la Musique Domaine de la Broche Étrépagny dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Domaine de la Broche

Adresse : 1 route du Mesnil Guilbert

Ville : 27150 Étrépagny

Département : Eure

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Étrépagny

Fête de la Musique

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Au programme
– De 20h30 à 22h concert live,
– De 22h à 1h soirée animée par DJ Manu,
– À partir de 19h exposition auto et moto américaines organisée par Men’s,
– Food truck gourmand et bar vintage.   .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74  domainedelabroche@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-16 par Vexin Normand Tourisme

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