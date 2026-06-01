Fête de la Musique Domaine de la Broche Étrépagny dimanche 21 juin 2026.

Étrépagny

Fête de la Musique

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Au programme

– De 20h30 à 22h concert live,

– De 22h à 1h soirée animée par DJ Manu,

– À partir de 19h exposition auto et moto américaines organisée par Men’s,

– Food truck gourmand et bar vintage. .

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Étrépagny a été mis à jour le 2026-06-16 par Vexin Normand Tourisme