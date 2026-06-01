Fête de la musique Grézillé Rue du Plan d’eau Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire

Fête de la musique Grézillé

Rue du Plan d’eau Grézillé Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Grézillé Loisirs vous donne rendez-vous le samedi 20 juin à partir de 19h pour une nouvelle édition de la Fête de la Musique placée sous le signe de la bonne humeur, du partage… et du chant !

Fête de la Musique 2026 préparez vos cordes vocales !

Cette année, une soirée festive et conviviale ouverte à tous vous est proposée. Que vous soyez chanteur confirmé, star de la salle de bain ou simple amateur de musique.

Un grand concours de karaoké géant

Dès 19h, venez participer à un karaoké géant et tentez votre chance lors de l’élection de la plus jolie voix de la soirée !

1er prix un trophée et une enceinte avec micro pour continuer à faire vibrer votre entourage à la maison

2ème prix une enceinte Bluetooth portable

3ème prix un bon d’achat Cultura

En solo, en duo ou entre amis, l’important n’est pas seulement de gagner, mais surtout de partager un moment festif et convivial avec le public.

Place à la danse avec DJ Helvin

À partir de 23h, la soirée se poursuit avec une grande soirée dansante animée par DJ Helvin.

Des incontournables des années 80 aux derniers tubes, il y en a pour tous les goûts afin de prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse et festive.

Que vous veniez pour chanter, encourager les participants, danser ou simplement passer un bon moment entre amis ou en famille, cette soirée est faite pour vous !

Venez chanter, danser, partager… et peut-être repartir avec un lot !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 juin 2026 de 19h à 2h. .

Rue du Plan d’eau Grézillé Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 25 29 24 assogrezilleloisirs@gmail.com

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English :

Grézillé Loisirs looks forward to seeing you on Saturday, June 20th from 7pm for another Fête de la Musique, a festival of good cheer, sharing? and singing!

L’événement Fête de la musique Grézillé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME