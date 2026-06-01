Fête de la musique Guillac
Fête de la musique Guillac dimanche 21 juin 2026.
Guillac
Fête de la musique
1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez passer la fête de la musique avec les élèves de l’école Formum Cré’son !
La petite restauration et buvette sont assurés par le café de la forge.
Dès 17h. .
1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 29 30 86 36
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English :
L’événement Fête de la musique Guillac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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