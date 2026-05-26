Fête de la musique Iffendic
Fête de la musique Iffendic samedi 20 juin 2026.
Iffendic
Fête de la musique
Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin, venez fêter la musique à Iffendic !
Au programme une boom pour enfants au parking de la salle des fêtes de 17h à 18h, puis dès 19h retrouvez les artistes 1001 surprises, Les Simone, Sékou Bah et Chyneski.
Restauration et buvette sur place ! .
Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16
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English :
L’événement Fête de la musique Iffendic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Montfort Communauté
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