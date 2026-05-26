Iffendic

Fête de la musique

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin, venez fêter la musique à Iffendic !

Au programme une boom pour enfants au parking de la salle des fêtes de 17h à 18h, puis dès 19h retrouvez les artistes 1001 surprises, Les Simone, Sékou Bah et Chyneski.

Restauration et buvette sur place ! .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Iffendic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Montfort Communauté