Fête de la musique Place Granet Jaillans

Jaillans

Fête de la musique

Place Granet Centre du village Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À Jaillans, notre association Les Amis de Jaillans vous invite à partager une soirée conviviale et festive au cœur du village, sur la place Granet.

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Place Granet Centre du village Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdejaillans@gmail.com

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English : Fête de la musique

In Jaillans, our association Les Amis de Jaillans invites you to share a convivial and festive evening in the heart of the village, on the Place Granet.

L’événement Fête de la musique Jaillans a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme