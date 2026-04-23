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Fête de la musique Place Granet Jaillans

Fête de la musique Place Granet Jaillans vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Place Granet

Adresse : Centre du village

Ville : 26300 Jaillans

Département : Drôme

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Jaillans

Fête de la musique

Place Granet Centre du village Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

À Jaillans, notre association Les Amis de Jaillans vous invite à partager une soirée conviviale et festive au cœur du village, sur la place Granet.
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Place Granet Centre du village Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   amisdejaillans@gmail.com

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English : Fête de la musique

In Jaillans, our association Les Amis de Jaillans invites you to share a convivial and festive evening in the heart of the village, on the Place Granet.

L’événement Fête de la musique Jaillans a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme

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