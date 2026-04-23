Fête de la musique Place Granet Jaillans
Fête de la musique Place Granet Jaillans vendredi 19 juin 2026.
Jaillans
Fête de la musique
Place Granet Centre du village Jaillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
À Jaillans, notre association Les Amis de Jaillans vous invite à partager une soirée conviviale et festive au cœur du village, sur la place Granet.
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Place Granet Centre du village Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdejaillans@gmail.com
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English : Fête de la musique
In Jaillans, our association Les Amis de Jaillans invites you to share a convivial and festive evening in the heart of the village, on the Place Granet.
L’événement Fête de la musique Jaillans a été mis à jour le 2026-04-23 par Valence Romans Tourisme
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