Visite guidée Le village de Jaillans Place du village Jaillans

Place du village Devant l’église Jaillans Drôme
Commune récente, Jaillans est pourtant chargée d’histoire. Le village s’est groupé autour d’un ancien prieuré bénédictin du XIIe siècle, dont l’église est un précieux témoignage de l’architecture romane sur
le territoire…
.
Place du village Devant l’église Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
A recent commune, Jaillans is nevertheless steeped in history. The village was built around a former 12th-century Benedictine priory, whose church is a precious example of Romanesque architecture in the area
territory…
