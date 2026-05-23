Fête de la musique Jazz Soul & Pop ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris

Pour ce rendez-vous très attendu du public parisien, Kicca s’entoure d’un tout nouveau quartet réunissant le trompettiste Hillel Salem, Oscar Marchioni à l’orgue, et le batteur Mourad Benhammou.

Le groupe propose un répertoire riche et vibrant mêlant grands classiques de la tradition jazz, soul et pop, ainsi que des compositions originales de Kicca & Oscar. Entre énergie, raffinement et liberté musicale, une soirée qui promet une expérience chaleureuse et pleine de surprises !

Kicca / voix

Hillel Salem / trompette

Oscar Marchioni / orgue

Mourad Benhammou / batterie

/ Ouverture des portes à 19h

/ Bar & restauration sur place

/ Entrée Libre

À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, la chanteuse Kicca sera en concert au Jass Club le 21 juin pour une soirée placée sous le signe du groove, de l’élégance et de l’improvisation

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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