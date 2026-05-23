Fête de la musique Jazz Soul & Pop ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris
Fête de la musique Jazz Soul & Pop ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris dimanche 21 juin 2026.
Pour ce rendez-vous très attendu du public parisien, Kicca s’entoure d’un tout nouveau quartet réunissant le trompettiste Hillel Salem, Oscar Marchioni à l’orgue, et le batteur Mourad Benhammou.
Le groupe propose un répertoire riche et vibrant mêlant grands classiques de la tradition jazz, soul et pop, ainsi que des compositions originales de Kicca & Oscar. Entre énergie, raffinement et liberté musicale, une soirée qui promet une expérience chaleureuse et pleine de surprises !
Kicca / voix
Hillel Salem / trompette
Oscar Marchioni / orgue
Mourad Benhammou / batterie
/ Ouverture des portes à 19h
/ Bar & restauration sur place
/ Entrée Libre
À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, la chanteuse Kicca sera en concert au Jass Club le 21 juin pour une soirée placée sous le signe du groove, de l’élégance et de l’improvisation
Le dimanche 21 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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