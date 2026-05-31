Fête de la musique, La Cafetière, Aurignac

Fête de la musique Samedi 20 juin, 19h00 La Cafetière Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Avec la complicité de l’association Aurignac Accords et plusieurs lieux du village, La Fête de la Musique s’empare d’Aurignac !

Cette année encore, la musique résonnera par delà la vallée :

au Musée à 19h un concert gratuit par Le Conservatoire de musique de Saint-Gaudens, au Donjon avec un bal trad, au Jardin des Simples pour une scène ouverte, devant la chapelle avec la chorale de Martres, dans les bars des concerts, et le rythme de la Batacuda CLOCHT’aBASSE qui déambulera dans les rues…!

A La Cafetière, samedi 20 juin, nous aurons le plaisir d’accueillir :

19h15 la chorale Polyfolie avec Fanny Roz

20h45 le concert blues de Slim Paul !

Dimanche 21 juin de 16h à 19h00

La terrasse est ouverte aux instruments acoustiques, Musicien.ne.s on vous attend !

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

La Fête de la Musique envahit Aurignac ! Concerts, bal trad, scène ouverte, chorales et déambulations musicales dans tout le village musique fête

La Cafetière