Fête de la musique La Gabie la Poule Château-Chervix
Fête de la musique La Gabie la Poule Château-Chervix samedi 20 juin 2026.
Château-Chervix
Fête de la musique La Gabie la Poule
La Gabie la Poule Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique des Gabiauds, Château-Chervix La Gabie de la Poule
L’amicale des Gabiauds vous donne rendez vous pour leur seconde fête de la musique dans le village de la Gabie avec DJ et chanteurs d’un soir
Buvette et restauration sur place
L’ambiance sera au rendez-vous, on espère que vous aussi .
La Gabie la Poule Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45
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English : Fête de la musique La Gabie la Poule
L’événement Fête de la musique La Gabie la Poule Château-Chervix a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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