Fête de la musique La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 15:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

De 15h à 20h, plusieurs centaines de musiciens se rassemblent pour une fête de la musique jazz, classique, électro, pop, rock, ou en chansons.Concert participatif : jouez avec l’Orchestre d’Harmonie Herblinois.À l’occasion de la Fête de la Musique, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Herblinois invitent les musiciens amateurs à les rejoindre sur scène pour partager un concert. Concert participatif ouvert à tous musiciens jouant d’un instrument à vent.KaraorchestraChantez à un karaoké géant en plein air accompagné de musiciens.Bar et petite restauration sur place

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

https://www.saint-herblain.fr/agenda/fete-de-la-musique/



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