Fête de la Musique Place du Martray La Roche-Jaudy samedi 13 juin 2026.

La Roche-Jaudy

Fête de la Musique

Place du Martray La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Organisée par Ker Rock Band. Scène ouverte et concert. .

Place du Martray La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 93 57 97

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English :

L’événement Fête de la Musique La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose