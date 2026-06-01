Fête de la Musique Place du Martray La Roche-Jaudy
Fête de la Musique Place du Martray La Roche-Jaudy samedi 13 juin 2026.
La Roche-Jaudy
Fête de la Musique
Place du Martray La Roche-Derrien La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Organisée par Ker Rock Band. Scène ouverte et concert. .
Place du Martray La Roche-Derrien La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 93 57 97
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English :
L’événement Fête de la Musique La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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