Fête de la Musique Le Luart
Fête de la Musique Le Luart samedi 20 juin 2026.
Le Luart
Fête de la Musique
Espace des 2 chênes Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Buvette sur place.
Restauration rapide sur place.
Organisé par Le Luart’Anim.
Venez nombreux. .
Espace des 2 chênes Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire leluartanim@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la Musique Le Luart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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