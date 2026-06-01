Fête de la Musique Le Luart samedi 20 juin 2026.

Le Luart

Fête de la Musique

Espace des 2 chênes Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Buvette sur place.

Restauration rapide sur place.

Organisé par Le Luart’Anim.

Venez nombreux. .

Espace des 2 chênes Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire leluartanim@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Musique Le Luart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude