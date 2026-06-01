Kermesse 2026 Terrain de foot salle omnisport Le Luart
Kermesse 2026 Terrain de foot salle omnisport Le Luart samedi 27 juin 2026.
Le Luart
Kermesse 2026
Terrain de foot salle omnisport Rue des Bains Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 15:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez nombreux à la fête de fin d’année de l’école Helen Keller, organisée par l’Amicale de l’école, avec le soutien des enseignants.
Jeux.
Animation.
Spectacle des enfants à 11h.
Buvette & restauration (sandwich chipo/chips), gâteaux. .
Terrain de foot salle omnisport Rue des Bains Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 11 51 99
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English :
L’événement Kermesse 2026 Le Luart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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