Kermesse 2026 Terrain de foot salle omnisport Le Luart samedi 27 juin 2026.

Le Luart

Kermesse 2026

Terrain de foot salle omnisport Rue des Bains Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 15:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez nombreux à la fête de fin d’année de l’école Helen Keller, organisée par l’Amicale de l’école, avec le soutien des enseignants.

Jeux.

Animation.

Spectacle des enfants à 11h.

Buvette & restauration (sandwich chipo/chips), gâteaux. .

Terrain de foot salle omnisport Rue des Bains Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 11 51 99

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English :

L’événement Kermesse 2026 Le Luart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude