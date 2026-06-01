Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kermesse 2026 Terrain de foot salle omnisport Le Luart

Kermesse 2026 Terrain de foot salle omnisport Le Luart samedi 27 juin 2026.

Lieu : Terrain de foot salle omnisport

Adresse : Rue des Bains

Ville : 72390 Le Luart

Département : Sarthe

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Luart

Kermesse 2026

Terrain de foot salle omnisport Rue des Bains Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 15:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez nombreux à la fête de fin d’année de l’école Helen Keller, organisée par l’Amicale de l’école, avec le soutien des enseignants.

Jeux.
Animation.
Spectacle des enfants à 11h.
Buvette & restauration (sandwich chipo/chips), gâteaux.   .

Terrain de foot salle omnisport Rue des Bains Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 11 51 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kermesse 2026 Le Luart a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à Le Luart (Sarthe)