Fête de la musique Le Moulin à Café Paris dimanche 21 juin 2026.

17h-19h : The fabulous five

> grooves festifs et de la funk internationale

19h-21h : Exvoto

> Indie Psychedelic Rock Band, sons bruts & esprits libres !

EXVOTO évolue dans un univers indie rock où se croisent riffs hypnotiques, textures sonores planantes et émotions brutes. Le groupe puise son inspiration dans le rock psychédélique des années 60-70, Jefferson Airplanes par exemple, tout en revendiquant une approche moderne et libre héritée de la scène indie alternative, en mixant l’ancien et des titres récents, en reprenant du Britney Spears, plus rock que jamais. Un mélange surprenant, de nostalgie et de modernité, qui transforme chaque morceau en voyage sonore unique.

21h-23h : LOV

> groupe pop grunge

LOV, c’est un projet pop grunge brut et sensible, où des sonorités organiques rencontrent des textes adultes traités avec une sincérité presque enfantine.

Pour célébrer la musique, retrouvez dimanche 21 juin 3 concerts ainsi qu’un service de restauration et boissons sur place au Moulin à Café !

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/ https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/



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