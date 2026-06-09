Fête de la musique Lecture musicale Blanche et Claude, la lumière en partage Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon dimanche 21 juin 2026.

Vernon

Fête de la musique Lecture musicale Blanche et Claude, la lumière en partage

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Cie les Rêves indociles vous propose une immersion sensible dans l’intimité

de Claude Monet et de Blanche Hoschedé-Monet, à travers leurs mots et les traces écrites de leur relation. Le spectacle s’appuie notamment sur des extraits du livre Deux remords de Claude Monet de Michel Bernard, mis en regard avec la correspondance reçue par Blanche Hoschedé-Monet. Ces lettres, adressées notamment par Georges

Clemenceau, font entendre une relation profonde, faite d’admiration, de transmission et de complicité artistique. Entre lecture et musique, un dialogue se tisse entre peinture et sensation. Les paysages de Giverny, les Nymphéas et les jeux de lumière se déploient autrement par la voix, par le rythme, par le souffle. La musique accompagne et prolonge les mots, comme une vibration des toiles elles-mêmes. Cette lecture musicale est une invitation à entrer dans l’atelier intérieur de deux artistes, à ressentir leur passion pour la couleur et la lumière, et à faire l’expérience d’un regard qui transforme le monde.

Lecture-musicale proposée par les Rêves Indociles

Voix Esther Bastendorff

Musique Hugues Tabar-Nouval

Durée 30 minutes gratuit sur réservation .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique Lecture musicale Blanche et Claude, la lumière en partage

L’événement Fête de la musique Lecture musicale Blanche et Claude, la lumière en partage Vernon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération