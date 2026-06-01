Capbreton

Fête de la musique L’entracte

Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 21:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous au restaurant L’entracte du 640 à partir de 19h001 e 21 Juin pour la fête de la musique

Nous vous proposons plus de 3h00 de concert avec des reprises françaises et internationales!!

Pensez à réserver votre table!

Rendez-vous au restaurant L’entracte du 640 à partir de 19h001 e 21 Juin pour la fête de la musique

Nous vous proposons plus de 3h00 de concert avec des reprises françaises et internationales!!

Pensez à réserver votre table! .

Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 85 89 96

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English : Fête de la musique L’entracte

Join us at L’entracte restaurant (640) starting at 7:00 p.m. on June 21 for the Fête de la Musique.

We’re offering over 3 hours of live music featuring French and international covers!!

Don’t forget to reserve your table!

L’événement Fête de la musique L’entracte Capbreton a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS