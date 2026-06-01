Fête de la musique L’entracte Capbreton
Fête de la musique L’entracte Capbreton dimanche 21 juin 2026.
Capbreton
Fête de la musique L’entracte
Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 21:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous au restaurant L’entracte du 640 à partir de 19h001 e 21 Juin pour la fête de la musique
Nous vous proposons plus de 3h00 de concert avec des reprises françaises et internationales!!
Pensez à réserver votre table!
Rendez-vous au restaurant L’entracte du 640 à partir de 19h001 e 21 Juin pour la fête de la musique
Nous vous proposons plus de 3h00 de concert avec des reprises françaises et internationales!!
Pensez à réserver votre table! .
Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 85 89 96
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English : Fête de la musique L’entracte
Join us at L’entracte restaurant (640) starting at 7:00 p.m. on June 21 for the Fête de la Musique.
We’re offering over 3 hours of live music featuring French and international covers!!
Don’t forget to reserve your table!
L’événement Fête de la musique L’entracte Capbreton a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS
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