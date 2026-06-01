Léré

Fête de la Musique

6 Rue du 16 Juin 1940 Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Musique se déroulera en 3 temps scène ouverte aux amateurs, concert de rock et DJ

Dans le parc de la mairie, les musiciens amateurs pourront s’installer, sur inscription auprès du Point d’animation, pour débuter la soirée puis le groupe Rock Panic Station prendra le relais et la soirée se terminera par le set d’un DJ. Buvette et restauration proposées par les Pompiers de Léré .

6 Rue du 16 Juin 1940 Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28 tourisme.lere@orange.fr

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English :

The Fête de la Musique will take place in 3 stages: an open stage for amateurs, a rock concert and a DJ

L’événement Fête de la Musique Léré a été mis à jour le 2026-06-09 par BERRY