Luçon

Fête de la musique

Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dans l’esprit d’origine de ce grand rassemblement populaire, la Ville de Luçon a proposé cette année aux artistes, chanteurs, musiciens, danseurs, amateurs ou professionnels, de s’exprimer et de se faire connaître en participant à cette fête qui promeut la pratique musicale et célèbre la musique vivante sous toutes ses formes.

Ce dimanche 21 juin, cette manifestation gratuite et ouverte à tous les genres musicaux, se déroulera en cœur de ville, sur les places et dans les rues suivantes

Dans l’après-midi, les artistes ayant répondu à l’appel de la Ville investiront plusieurs espaces publics dans une commune recherche d’ivresse sonore et de passion communicative.

Place Richelieu

18 h 30 les musiciens de l’école de musique intercommunale se produiront pour leur dernier concert de la saison ;

19 h la Société Philharmonique de Luçon partagera avec enthousiasme et générosité toute la richesse de son répertoire.

Le duo de recyclerie sonore Zicolo déambulera dans les rues avec son stand équipé d’une dizaine d’objets détournés, véritable batterie recyclée d’une grande créativité musicale.

Place Leclerc

De 20 h à 1 h l’Orchestre Bahamas vous embarquera pour une aventure musicale et humaine à partager sans modération ;

Vers 23 h, à la nuit tombée, l’illumination du traditionnel feu de la Saint-Jean sera comme toujours magique ! .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 29 19 19 contact@lucon.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Luçon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud