Fête de la musique Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Fête de la musique Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 19 juin 2026.
Mailley-et-Chazelot
Fête de la musique
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Hangar à Mailley-et-Chazelot vous donne rendez-vous le vendredi 19 juin de 20h à minuit pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive.
Au programme concert avec Mo’Blues & Ali (blues et reprises variées), buvette et restauration sur place.
Menu sur réservation 16 €
Barbecue saucisses + Magnum ou cône glacé
Service au comptoir. .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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