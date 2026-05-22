Fête de la musique Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Mailley-et-Chazelot

Fête de la musique

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Hangar à Mailley-et-Chazelot vous donne rendez-vous le vendredi 19 juin de 20h à minuit pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme concert avec Mo’Blues & Ali (blues et reprises variées), buvette et restauration sur place.

Menu sur réservation 16 €

Barbecue saucisses + Magnum ou cône glacé

Service au comptoir. .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE