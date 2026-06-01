Fête de la musique mairie 13è et 14è arr. Dans le 13è Boulodrome des Olives, Place des Acacias et Place Pélabon Marseille 13e Arrondissement
Fête de la musique mairie 13è et 14è arr. Dans le 13è Boulodrome des Olives, Place des Acacias et Place Pélabon Marseille 13e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.
Marseille 13e Arrondissement
Fête de la musique mairie 13è et 14è arr.
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h. Dans le 13è Boulodrome des Olives, Place des Acacias et Place Pélabon 4 lieux emblématiques Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique dans 4 lieux emblématiques des 13è et 14è arrondissements
Au programme dans les quartiers
DJ set au Merlan
Musique du monde et DJ set aux Olives
Musique du monde et DJ set place Pélabon
Musique du monde et DJ set place des Etats-Unis .
Dans le 13è Boulodrome des Olives, Place des Acacias et Place Pélabon 4 lieux emblématiques Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music Festival at 4 iconic venues in the 13th and 14th arrondissements
L’événement Fête de la musique mairie 13è et 14è arr. Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 13e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la musique: brasero et concert dans le patio du Cloître ! Le Cloître Marseille 13e Arrondissement 21 juin 2026
- Dîner concert à la bougie les plus grandes musiques de film Le Cloître Marseille 13e Arrondissement 2 juillet 2026
- Festival International de Folklore Boulodrome Jean Masse Marseille 13e Arrondissement 4 juillet 2026
- Bassin Mobile Gymnase Croix Rouge Stages d’aisance aquatique pour les 4 6 ans Gymnase Croix Rouge Marseille 13e Arrondissement 6 juillet 2026
- Bassin mobile Gymnase Croix Rouge »J’apprends à nager pour les 6-12 ans Gymnase de la Croix Rouge Marseille 13e Arrondissement 6 juillet 2026