Fête de la musique mairie 13è et 14è arr. Dans le 13è Boulodrome des Olives, Place des Acacias et Place Pélabon Marseille 13e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.

Marseille 13e Arrondissement

Fête de la musique mairie 13è et 14è arr.

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h. Dans le 13è Boulodrome des Olives, Place des Acacias et Place Pélabon 4 lieux emblématiques Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique dans 4 lieux emblématiques des 13è et 14è arrondissements

Au programme dans les quartiers



DJ set au Merlan

Musique du monde et DJ set aux Olives

Musique du monde et DJ set place Pélabon

Musique du monde et DJ set place des Etats-Unis .

Dans le 13è Boulodrome des Olives, Place des Acacias et Place Pélabon 4 lieux emblématiques Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 02

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English :

Music Festival at 4 iconic venues in the 13th and 14th arrondissements

L’événement Fête de la musique mairie 13è et 14è arr. Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille