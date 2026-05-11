FÊTE DE LA MUSIQUE L’USINEUSE Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Mazères-sur-Salat va vibrer au rythme de la Fête de la Musique !

Fête de la musique Mazères-sur-Salat.

Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Buvette et petite restauration sur place.

Découvrez les groupes locaux ou inscrivez vous pour monter sur scène ! Evènement festif et familial, organisé avec le Réfectoire. .

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Mazères-sur-Salat will be vibrating to the rhythm of the Fête de la Musique!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE