FÊTE DE LA MUSIQUE L’USINEUSE Mazères-sur-Salat
FÊTE DE LA MUSIQUE L’USINEUSE Mazères-sur-Salat dimanche 21 juin 2026.
Mazères-sur-Salat
FÊTE DE LA MUSIQUE
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Mazères-sur-Salat va vibrer au rythme de la Fête de la Musique !
Fête de la musique Mazères-sur-Salat.
Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Buvette et petite restauration sur place.
Découvrez les groupes locaux ou inscrivez vous pour monter sur scène ! Evènement festif et familial, organisé avec le Réfectoire. .
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Mazères-sur-Salat will be vibrating to the rhythm of the Fête de la Musique!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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