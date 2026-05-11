LA DERNIÈRE AVEC RADIO NOVA L’USINEUSE Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat

LA DERNIÈRE AVEC RADIO NOVA

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La dernière tournée avec Radio Nova !

La dernière avec Radio Nova à Mazères-sur-Salat.

Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Buvette et petite restauration sur place.

Au programme

18h La dernière avec Radio Nova La dernière part sur les routes de France pour une tournée exceptionnelle et s’arrête à Mazères ! Ecoutez avec les yeux et les oreilles l’émission en direct et en public !

20h Concerts Pash Pash Orkestar Les Fils de Teuhpu Le souk Tropical de Jali Flora Dj Set .

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The latest tour with Radio Nova!

L’événement LA DERNIÈRE AVEC RADIO NOVA Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE