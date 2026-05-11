LA DERNIÈRE AVEC RADIO NOVA L’USINEUSE Mazères-sur-Salat
LA DERNIÈRE AVEC RADIO NOVA L’USINEUSE Mazères-sur-Salat samedi 27 juin 2026.
Mazères-sur-Salat
LA DERNIÈRE AVEC RADIO NOVA
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La dernière tournée avec Radio Nova !
La dernière avec Radio Nova à Mazères-sur-Salat.
Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Buvette et petite restauration sur place.
Au programme
18h La dernière avec Radio Nova La dernière part sur les routes de France pour une tournée exceptionnelle et s’arrête à Mazères ! Ecoutez avec les yeux et les oreilles l’émission en direct et en public !
20h Concerts Pash Pash Orkestar Les Fils de Teuhpu Le souk Tropical de Jali Flora Dj Set .
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The latest tour with Radio Nova!
L’événement LA DERNIÈRE AVEC RADIO NOVA Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Mazères-sur-Salat (Haute-Garonne)
- BAL TRAD AVEC BALENST’OC L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 16 mai 2026
- Le musée du papier rizlacroix à 30 ans, Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+, Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- Les enfants, guides et passeurs de mémoire., Musée Riz-Lacroix, Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- TABLE RONDE & PROJECTION L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- SOIRÉE THÉÂTRE ET CONCERT FUNK ROCK L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 30 mai 2026