SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR L’USINEUSE Mazères-sur-Salat
SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR L’USINEUSE Mazères-sur-Salat samedi 20 juin 2026.
Mazères-sur-Salat
SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Salat Tamtam le théâtre amateur prend vie à Mazères-sur-Salat !
Salat Tamtam Festival de théâtre amateur à Mazères-sur-Salat.
Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Ouverture 1H avant le début du spectacle. Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par l’association Les Apartés, avec la complicité de l’Usineuse. Venez célébrer le théâtre lors de cette grande fête ! .
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salat Tamtam: amateur theater comes to life in Mazères-sur-Salat!
L’événement SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Mazères-sur-Salat (Haute-Garonne)
- BAL TRAD AVEC BALENST’OC L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 16 mai 2026
- Le musée du papier rizlacroix à 30 ans, Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+, Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- Les enfants, guides et passeurs de mémoire., Musée Riz-Lacroix, Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- TABLE RONDE & PROJECTION L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- SOIRÉE THÉÂTRE ET CONCERT FUNK ROCK L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 30 mai 2026