Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR L’USINEUSE Mazères-sur-Salat

SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR L’USINEUSE Mazères-sur-Salat samedi 20 juin 2026.

Lieu : L'USINEUSE

Adresse : 4 Rue du Stade

Ville : 31260 Mazères-sur-Salat

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Mazères-sur-Salat

SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Salat Tamtam le théâtre amateur prend vie à Mazères-sur-Salat !
Salat Tamtam Festival de théâtre amateur à Mazères-sur-Salat.

Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Ouverture 1H avant le début du spectacle. Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par l’association Les Apartés, avec la complicité de l’Usineuse. Venez célébrer le théâtre lors de cette grande fête !   .

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salat Tamtam: amateur theater comes to life in Mazères-sur-Salat!

L’événement SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Mazères-sur-Salat (Haute-Garonne)