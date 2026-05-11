SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR L’USINEUSE Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat

SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Salat Tamtam le théâtre amateur prend vie à Mazères-sur-Salat !

Salat Tamtam Festival de théâtre amateur à Mazères-sur-Salat.

Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Ouverture 1H avant le début du spectacle. Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par l’association Les Apartés, avec la complicité de l’Usineuse. Venez célébrer le théâtre lors de cette grande fête ! .

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salat Tamtam: amateur theater comes to life in Mazères-sur-Salat!

L’événement SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE