Mazères-sur-Salat

THÉÂTRE LIBÉRATION

DANS LA COUR DE L’USINE DE PAPIER Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La troupe Légendes présente la pièce de théâtre Libération !

Théâtre “Libération” à Mazères-sur-Salat

Entrée gratuite

La troupe Légendes vous présente “Libération”, une pièce puissante autour de l’histoire de la Résistance nationale.

Un moment de théâtre chargé d’émotion, de mémoire et d’engagement à ne pas manquer. .

DANS LA COUR DE L’USINE DE PAPIER Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Légendes troupe presents the play Libération!

L’événement THÉÂTRE LIBÉRATION Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE