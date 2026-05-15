THÉÂTRE LIBÉRATION Mazères-sur-Salat
THÉÂTRE LIBÉRATION Mazères-sur-Salat samedi 13 juin 2026.
Mazères-sur-Salat
THÉÂTRE LIBÉRATION
DANS LA COUR DE L’USINE DE PAPIER Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La troupe Légendes présente la pièce de théâtre Libération !
Théâtre “Libération” à Mazères-sur-Salat
Entrée gratuite
La troupe Légendes vous présente “Libération”, une pièce puissante autour de l’histoire de la Résistance nationale.
Un moment de théâtre chargé d’émotion, de mémoire et d’engagement à ne pas manquer. .
DANS LA COUR DE L’USINE DE PAPIER Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Légendes troupe presents the play Libération!
L’événement THÉÂTRE LIBÉRATION Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Mazères-sur-Salat (Haute-Garonne)
- Le musée du papier rizlacroix à 30 ans, Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+, Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- Les enfants, guides et passeurs de mémoire., Musée Riz-Lacroix, Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- TABLE RONDE & PROJECTION L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 23 mai 2026
- SOIRÉE THÉÂTRE ET CONCERT FUNK ROCK L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 30 mai 2026
- SALAT TAMTAM FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 20 juin 2026