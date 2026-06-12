Fête de la musique Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Fête de la musique

Port de Brigneau Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Le 18 Juin

– A 20h Un concert de la chorale Cœur à Chœur à la chapelle Saint-Philibert

Le 20 Juin

– Dès 16h30 Un concert de l’ensemble Moëlan à Vent à la chapelle Saint-Philibert

– Fest-noz à 20h30 au Port de Brigneau organisé par les penn sardines

– Concert sur la place de l’église à 19h Les Trucks, 20h30 Roxane Ryan, 22h Les Rody’s .

Port de Brigneau Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 10

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English :

L’événement Fête de la musique Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS