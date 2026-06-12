Fête de la musique Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer
Fête de la musique Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Fête de la musique
Port de Brigneau Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-18
Le 18 Juin
– A 20h Un concert de la chorale Cœur à Chœur à la chapelle Saint-Philibert
Le 20 Juin
– Dès 16h30 Un concert de l’ensemble Moëlan à Vent à la chapelle Saint-Philibert
– Fest-noz à 20h30 au Port de Brigneau organisé par les penn sardines
– Concert sur la place de l’église à 19h Les Trucks, 20h30 Roxane Ryan, 22h Les Rody’s .
Port de Brigneau Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Vente directe à la Ferme de la Main au Panier Lieu-dit Kernijane Coz Moëlan-sur-Mer 12 juin 2026
- Atelier vannerie Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer 15 juin 2026
- Sortie Découverte des applications du bord de mer Plage de Trénez Moëlan-sur-Mer 15 juin 2026
- Concert Johnny hallyday Lorada tour Rediffusion du concert de Bercy 1995 Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer 15 juin 2026
- Atelier photo (réglages et prises de vue) Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer 16 juin 2026