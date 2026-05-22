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Fête de la musique Moirans-en-Montagne

Fête de la musique Moirans-en-Montagne dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de Verdun

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Fête de la musique

Place de Verdun Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique le 21 juin à partir de 19h00 vers la mairie de Moirans-en-Montagne.

Animations proposées par le comité culturel d’animation

Petite restauration sur place.   .

Place de Verdun Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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