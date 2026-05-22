Fête de la musique Moirans-en-Montagne
Fête de la musique Moirans-en-Montagne dimanche 21 juin 2026.
Moirans-en-Montagne
Fête de la musique
Place de Verdun Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique le 21 juin à partir de 19h00 vers la mairie de Moirans-en-Montagne.
Animations proposées par le comité culturel d’animation
Petite restauration sur place. .
Place de Verdun Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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