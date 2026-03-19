Fête de l’été Place de la Mairie Moirans-en-Montagne
Fête de l’été Place de la Mairie Moirans-en-Montagne samedi 27 juin 2026.
Fête de l’été
Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Fête de l’été le 29 juin à partir de 19h00 sur la place de la Mairie (repli sous la Grenette en cas de pluie).
Buvette et restauration. Entrée libre. .
Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 09 23 00
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE