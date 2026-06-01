Fête de la musique Place du Château des Ducs Mortemart dimanche 21 juin 2026.

Mortemart

Fête de la musique

Place du Château des Ducs Cour du Château des Ducs Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez passer une soirée ambiance Pop, Folk, Rock avec les groupes Quetsches Shön Marx, Holly et Ma’me Bourdelle ; ou encore avec Jim et Wendy du groupe Talisman Tree !!! Et bienvenue à celles et ceux qui veulent se joindre à la Fête avec leurs instruments de musique, pou chanter … Scène ouverte avec le plus grand plaisir !!! Tout public. Buvette et restauration sur place avec le food-truck Pizza Luigi , cuite au feu de bois (Réservation conseillée). Repli dans la grange en cas de pluie. .

Place du Château des Ducs Cour du Château des Ducs Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 73 96

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Mortemart a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin